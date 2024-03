Assoutenti. Giochi: bene il nuovo decreto del Governo ma va decisamente migliorato, serve giro di vite su pubblicità indirette al gioco d’azzardo

Sul tema del gioco d’azzardo il diritto costituzionale alla salute deve sempre prevalere su qualsiasi interesse economico, specialmente se quest’ultimo riguarda lo Stato. Lo afferma Assoutenti, commentando il nuovo decreto sui giochi online approvato dal Consiglio dei ministri per mettere ordine al settore.

“L’impegno del Governo sul comparto dei giochi è un segnale positivo, ma ci preoccupa la mancata partecipazione alla stesura delle linee guida del Ministero della Salute e del Ministero delle politiche sociali – commenta il presidente Gabriele Melluso – Serve poi un giro di vite sulle nuove “ingannevoli” “pubblicità indirette” al gioco d’azzardo, tipologie di marketing che sistematicamente mettono in fuori gioco i divieti imposti dal decreto dignità, e le sole precauzioni ad un gioco responsabile e non eccessivo non risolvono di certo le criticità in atto”.

PressGiochi