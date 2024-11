STS Fit: nell’Assemblea Nazionale focus su riordino giochi online e Pvr

Ieri 26 novembre 2024 si è tenuta l’Assemblea Nazionale dei Rappresentanti Territoriali STS. Ospiti in sala il Direttore dei Giochi ADM Dott. Mario Lollobrigida e gli invitati dei maggiori concessionari dei giochi pubblici Lottomatica, Sisal e IGT. I lavori sono stati aperti dal Pres. FIT, Mario Antonelli che si è soffermato sul difficile lavoro svolto in quest’ultimo anno da STS, sempre a tutela della categoria e salvaguardia dei suoi interessi.

La relazione del Presidente Nazionale Emilio Zamparelli – come riporta una nota su STSFIT- è stata incentrata su tutti i temi di stretta attualità, in particolar modo il riordino del gioco online e l’istituzione dell’Albo PVR, i lavori della Commissione tecnica STS-Lottomatica, i rapporti con Sisal, la nuova legge regionale della Sicilia e le prospettive del nuovo riordino del settore fisico.

È intervenuto anche il Direttore Giochi, Lollobrigida, che ha fornito interessanti spunti di riflessione in merito al riordino del gioco, tanto quello online già avviato quanto quello imminente della rete fisica. Lollobrigida ha anche parlato dell’esigenza di una risistemazione della rete fisica purché sia razionale, e sempre nel rispetto dell’invarianza delle entrate erariali, così come previsto dalla stessa legge delega.

Insieme a Lollobrigida, per ADM, era presente in sala anche la dott.ssa Elisabetta Poso, Direttrice Settore apparecchi da intrattenimento.

Un contributo è stato fornito anche dai concessionari dei giochi pubblici, presenti in sala come ospiti: per Sisal il dott. Massimo Passamonti, Direttore delle Relazioni Istituzionali, per IGT il dott. Alberto Giorgetti, Direttore Relazioni istituzionali. In platea, sempre come ospite, anche una delegazione di Lottomatica, capeggiata dal Direttore delle relazioni Istituzionali, Gennaro Schettino.

