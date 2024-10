As.tro: la presentazione del nuovo report CGIA Mestre sul settore dei giochi il prossimo 10 ottobre a Roma

Giovedì 10 ottobre alle 11.00, presso il Palazzo Wedekind in Piazza Colonna, a Roma, si svolgerà l’evento organizzato da ASTRO per la presentazione dello “Studio sul settore dei giochi in

Giovedì 10 ottobre alle 11.00, presso il Palazzo Wedekind in Piazza Colonna, a Roma, si svolgerà l’evento organizzato da ASTRO per la presentazione dello “Studio sul settore dei giochi in Italia 2023 – Focus su apparecchi con vincita in denaro e online” , realizzato dalla CGIA Mestre.

Nel corso dell’evento verranno illustrati i risultati del nuovo Report CGIA Mestre, che analizza la dimensione economica del settore del gioco legale in Italia, in particolare della filiera degli apparecchi, corredato da un’appendice completamente dedicata al gioco online.

Tra le novità del Report di quest’anno ci sarà l’analisi comparata dei dati relativi ai diversi canali di offerta del gioco pubblico e dei diversi giochi offerti sul canale fisico, anche attraverso le serie storiche che verranno presentate e che evidenzieranno inequivocabilmente che il prodotto “gioco pubblico” è caratterizzato da una domanda, consolidata e crescente, e da un indice di sostituzione tra i diversi giochi particolarmente elevato. Effetto “sostituzione” che appare significativo sia come spostamento dal canale fisico all’offerta online, sia all’interno dei prodotti offerti in modalità retail.

I dati della ricerca – giunta alla sua quarta edizione- verranno presentati dai dottori Daniele Nicolai e Andrea Vavolo, ricercatori della Cgia Mestre con l’intervento dell’avv. Isabella Rusciano (As.tro) e del Dott. Armando Iaccarino (As.Tro).

All’evento parteciperanno il Direttore Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dott. Mario Lollobrigida, la Dirigente dell’Ufficio Apparecchi da Intrattenimento di ADM dott.ssa Elisabetta Poso e il dott. Mauro De Fabritiis, founder e amministratore della società MDF Partners.

PressGiochi