Arriva a Roma “Mobile Angel”, lo smartwatch anti-violenza realizzato da Carabinieri, Soroptimist e Fondazione Lottomatica

In arrivo a Roma ventuno smartwatch per tutelare donne vittime di violenza. Diventa operativo nella capitale il progetto “Mobile Angel” un servizio nato dalla collaborazione tra Carabinieri e Soroptimist International, sostenuto dalla Fondazione Lottomatica.

Si tratta di dispositivi di ultima generazione collegati direttamente con la centrale operativa del Comando provinciale dei Carabinieri di Roma che, indossati da vittime di atti persecutori o comunque di violenza di genere, possono mandare una richiesta di aiuto.

“Mobile Angel” è stato progettato per essere facilmente utilizzato dalle donne, che possono attivare l’allarme con un semplice gesto, anche in caso di incapacità di parlare, grazie alla geolocalizzazione integrata. Infatti, oltre a poter essere attivato dalla persona, l’allarme scatta in automatico anche in caso di aggressione come uno spintonamento o se viene strappato dal polso, e raggiunge non solo la Centrale Operativa dei Carabinieri, ma informa anche il militare che sta seguendo il caso e una persona di fiducia indicata dalla vittima.

Il progetto entra così nel vivo nella Capitale, dopo la firma di un protocollo tecnico nei mesi scorsi tra Comando provinciale dei carabinieri e Procura di Roma, e dopo essere stato già avviato in altre città a partire da Napoli, Torino e Milano. Il “Mobile Angel” è un importante passo verso un intervento tempestivo e una maggiore protezione per le donne, affiancato a un necessario percorso di sensibilizzazione della società, delle istituzioni e delle nuove generazioni alla cultura della non violenza.

La Fondazione Lottomatica rinnova così il suo impegno a sostenere iniziative che utilizzano la tecnologia per garantire una risposta veloce ed efficace a chi si trova in situazioni di emergenza, contribuendo così a fare la differenza nella prevenzione della violenza sulle donne.

“Abbiamo inteso promuovere un’ iniziativa che avesse a mente la salvaguardia delle persone – ha spiegato Riccardo Capecchi, presidente della Fondazione Lottomatica – Questo progetto è esattamente in linea con i nostri valori di aiuto alle persone in difficoltà, a cui bisogna dare ausilio veloce e rapido con la tecnologia. La storia è piena di femminicidi che potevano essere evitati se si fosse intervenuti con rapidità e celerità. Noi siamo certi, attraverso la velocità d’intervento che viene garantita dalla Centrale operativa di poter fare la differenza.”

