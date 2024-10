Arco (TN): rubati 30mila euro in un centro scommesse

Un colpo da 30mila euro è stato messo a segno nelle scorse ore ad Arco, nella provincia autonoma di Trento, in un centro scommesse. Le dinamiche del furto e i

Un colpo da 30mila euro è stato messo a segno nelle scorse ore ad Arco, nella provincia autonoma di Trento, in un centro scommesse. Le dinamiche del furto e i movimenti dei malviventi sono ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine, allertate nella notte di domenica 6 ottobre da una serie di rumori sospetti. Tuttavia, all’arrivo sul posto, non sono state trovate tracce dei ladri.

I malviventi hanno colpito le slot machine e hanno sradicato la cassaforte dal muro. Dopo aver intascato il ricco bottino, sono fuggiti. Le immagini delle telecamere di sorveglianza potrebbero rivelarsi fondamentali per ricostruire l’accaduto e identificare gli autori del furto.

PressGiochi