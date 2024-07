Antonelli (FIT): “In questi mesi, insieme a STS e Agic, svolto ruolo importante nel riordino dei giochi”

“Prima della pausa estiva, proviamo a buttare giù un bilancio provvisorio del 2024. Sono stati sei mesi intensi che proviamo a ripercorrere con voi.

A gennaio, -scrive Mario Antonelli presidente della FIT – in vista dei decreti legislativi per il riordino del gioco on line e del gioco fisico, abbiamo costituito un tavolo di lavoro con STS e Agic, l’associazione che riunisce i principali concessionari di gioco.

Innanzitutto, nel mese di febbraio, FIT unitamente a STS e Agic, ha partecipato all’audizione alla VI Commissione Finanze in merito al riordino del settore del gioco on line, per poi partecipare con STS ad analoga audizione alla Camera dei Deputati.

Sempre con Agic, FIT e STS siamo stati ricevuti dal Viceministro all’Economia e alle Finanze on. Maurizio Leo al quale abbiamo rappresentato i nostri apprezzamenti sullo schema di decreto legislativo, ma anche qualche criticità.

Ad aprile, abbiamo rinnovato con il Ministro dell’Interno, pref. Piantedosi, il protocollo per la sicurezza in tabaccheria e da allora molteplici adesioni a livello locale sono state già sottoscritte.

A maggio si è tenuta l’Assemblea Nazionale alla quale hanno partecipato l’on. Osnato, Presidente della VI Commissione Finanze della Camera che ha annunciato l’avvio di un’indagine conoscitiva sullo stato di salute della categoria, indagine formalizzata nella prima metà di giugno. Hanno inoltre partecipato all’Assemblea il sen. Gasparri capo gruppo di Forza Italia al Senato, l’europarlamentare Rinaldi e svariati rappresentanti delle imprese del tabacco, dei giochi e dei servizi che lavorano con i tabaccai.

A giugno si sono tenuti gli Stati Generali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nella sessione del gioco abbiamo presenziato il panel relativo al riordino del gioco fisico, mentre nella sessione dedicata ai tabacchi lavorati e ai prodotti di nuova generazione abbiamo contribuito in tutti e tre i panel: mercato, legislazione e fiscalità.

Infine, per restare sui temi più alti, sebbene molto altro avremmo da raccontare, abbiamo lavorato affinché la vendita delle nuove categorie doganali di prodotti solidi da inalazione venisse riservata ai tabaccai. E così è. Insomma, ci prendiamo una breve pausa, per affrontare con rinnovata grinta le sfide che ci attendono a settembre, in Italia come in Europa”.

PressGiochi