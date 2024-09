Antonelli (FIT): “Divieto vendita ai minori: obbligo di legge ma non solo”

Periodicamente ci troviamo a tornare sull’argomento per richiamare l’importanza del rispetto di una regola che non è solo un obbligo di legge ma anche un impegno morale. Il riferimento –

Periodicamente ci troviamo a tornare sull’argomento per richiamare l’importanza del rispetto di una regola che non è solo un obbligo di legge ma anche un impegno morale. Il riferimento – scrive il presidente della FIT, Mario Antonelli – è al divieto di vendita ai minori di età, previsto per i prodotti da fumo, per quelli da inalazione e per i giochi.

Le sanzioni sono ormai note a tutti. Multe pesanti, sospensione dell’attività e, se la violazione si ripete, chiusura definitiva. L’esistenza di un divieto di legge è già sufficiente a sostenere che non sono ammesse deroghe.

Su questo tema abbiamo assunto ormai da tempo una posizione ben precisa che è quella di non assistere in alcuno modo coloro che dovessero essere sanzionati.

Quello che adesso vogliamo evidenziare è che, quando il divieto di legge è volto a tutelare i nostri figli e, più in generale, una fascia di popolazione riconosciuta più debole, allora la necessità di uniformarsi diventa anche un impegno morale.

Che altri esercenti lo facciano o meno poco ci importa. Noi vogliamo essere quelli che si distinguono in positivo, quelli che, proprio perché preposti dallo Stato alla vendita di questi prodotti, sposino senza riserve, il rispetto di un divieto necessario che tutela i più giovani.

Ed allora l’invito è quello di essere sempre attenti, anche più di quanto lo siamo abitualmente, per evitare di incorrere in «incidenti di percorso» che, oltre che determinare pesanti conseguenze personali, getterebbero discredito su una categoria.

Nel dubbio, chiediamo sempre il documento e ricordiamo ai nostri collaboratori di fare altrettanto.

PressGiochi