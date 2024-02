Anticorruzione e compliance, premiata Lottomatica

Lottomatica al vertice tra le aziende italiane sui temi dell’anticorruzione e della compliance. La società è stata infatti insignita del premio per il miglior progetto del 2024 in materia di

Lottomatica al vertice tra le aziende italiane sui temi dell’anticorruzione e della compliance. La società è stata infatti insignita del premio per il miglior progetto del 2024 in materia di “Sistemi di segnalazione”, in occasione della prima edizione di 360 Integrity & Transparency. L’iniziativa, promossa da compliancedesign.it in collaborazione con AITRA – Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione, nasce con l’obiettivo di valorizzare i progetti più attenti ai valori dell’anticorruzione, della trasparenza, dell’etica e dell’integrità.

L’evento di premiazione ha coinvolto numerose figure di spicco del panorama della compliance e dell’anticorruzione in Italia. Cinque i riconoscimenti assegnati, per i quali hanno concorso in totale 21 finalisti: oltre a quello in Sistemi di segnalazione, vinto da Lottomatica, anche i premi Top level commitment, Risk assessment & planning, Know your partner e compliance design.

Presente in rappresentanza di Lottomatica Francesco Lauria, Chief Audit Executive del gruppo, che ha commentato: “Per me e per tutto il mio team è un momento di grande orgoglio: questo premio sottolinea e valorizza l’impegno continuo di tutto il gruppo nel promuovere una cultura orientata alla trasparenza, all’etica e alla lotta alla corruzione”. Un riconoscimento – ha evidenziato ancora Lauria – “che simboleggia anche il successo del percorso avviato dall’azienda già nel 2018, quando decidemmo di implementare, anticipando gli obblighi normativi, un sistema di segnalazione composto da una piattaforma dedicata e una policy specifica con l’avvio di attività mirate per il personale e i dirigenti e programmi di onboarding per i nuovi assunti centrati anche sulle tematiche del whistleblowing”.

