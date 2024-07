Annunciati i finalisti di LaunchPad per iGB L!VE

Gli organizzatori di iGB L!VE hanno confermato le cinque start-up pionieristiche che presenteranno le loro idee innovative a un gruppo di imprenditori del settore nella finale di LaunchPad che si svolgerà al Pulse Theatre dalle 16:30 alle 18:00 il 18 luglio.

Le imprese visionarie che si presenteranno alla giuria sono Match Hype, Swap Profit, AMARIX, SavageTech GmbH e Lucky Lady Games.

Confermando la rosa dei candidati selezionata con cura dal team di iGB L!VE, Jamie Coles di Clarion Gaming, che sta guidando la nuova entusiasmante iniziativa, ha dichiarato: “Queste aziende non solo otterranno una visibilità inestimabile, ma competeranno anche per sostanziali premi in denaro e riceveranno una guida esperta dalla nostra giuria composta da titani del settore, composta da Michael Caselli, presidente non esecutivo di Clarion Events; David Sargeant, investitore, consigliere, consulente – iGaming Ideas; Vladimir Malakchi, CEO e socio amministratore di Xanada Investments; Tony Pearce, CEO e co-fondatore di Reality+ e Justin Anastasi, CEO di VentureMax Group.

“Siamo inoltre estremamente grati a Becky Liggero Fontana, reporter, produttrice e conduttrice di Coingeek per aver accettato di presiedere questa prima edizione di LaunchPad @ iGB L!VE.”

Ha continuato: “LaunchPad non è semplicemente una competizione; è una piattaforma per mostrare idee rivoluzionarie, presentarle a un gruppo di leader influenti e garantire il supporto necessario per portare le start-up al livello successivo. La nostra visione è quella di scoprire quelle soluzioni scalabili che hanno il potenziale per rivoluzionare il mercato”.

Il giudice di LaunchPad Michael Caselli, che ricopre anche il ruolo di presidente non esecutivo di Clarion Events, ha sottolineato lo status di iGB L!VE come hub per l’innovazione nel settore. Ha spiegato: “Con Launchpad stiamo evidenziando le ultime innovazioni del settore e fornendo una piattaforma formale per le aziende innovative per attirare i finanziamenti o i partner di cui hanno bisogno per trasformare le loro visioni in realtà. Questa è in gran parte l’etica e il DNA dello spettacolo.

“Il finanziamento bancario è una questione difficile poiché alcune banche e fondi sono esclusi dal sostegno alle società di gioco. iGB L!VE è totalmente diverso in quanto abbiamo investitori individuali e istituzionali che stanno attivamente cercando di investire in questo spazio e hanno la conoscenza e l’esperienza nel settore per sapere quali progetti si adattano ai loro portafogli”.

“Non consideriamo il sostegno agli imprenditori tanto una responsabilità quanto un pilastro di ciò che facciamo e di ciò che rappresentiamo. Il valore fondamentale di iGB L!VE è riunire tutti gli elementi del settore per favorire la collaborazione e le partnership al fine di far avanzare il settore dell’iGaming. Supportare gli imprenditori dell’iGaming è fondamentale per questa formula”.

In parte Dragons Den e in parte Shark Tank, LaunchPad è stato curato per aggiungere esperienza in loco. I finalisti avranno a disposizione una presentazione sul palco della durata di 10 minuti, seguita da una sessione di esame da parte della giuria. I primi tre classificati riceveranno un premio in denaro pari a 6.000 euro per il primo classificato, 3.000 euro per il secondo e 1.200 euro per il terzo.

All’iGB L!VE 2024 sono attesi 10.000 delegati, che presenteranno oltre 300 espositori e sponsor che occuperanno oltre 21.000 metri quadrati di spazio lordo, una cifra superiore del 35% rispetto al 2023.

PressGiochi