Annuario 2022 RGS: vincite sui giochi e lotterie incidono sul programma “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d’imposte”

Nel 2021 gli incassi (500.888 milioni) registrano un incremento rispetto a quanto consuntivato nell’anno 2020 (454.197 milioni), quale conseguenza dell’aumento generale di gettito di tutte le categorie delle entrate tributarie: imposte sul patrimonio e sul reddito (+14.207 milioni), imposte sugli affari (+27.860 milioni), imposte sulla produzione (+2.526 milioni), entrate da lotto e lotterie (+1.927 milioni) e imposte sui generi di monopolio (+170 milioni).

E’ quanto riporta l’Annuario Statistico della Ragioneria Generale dello Stato del 2022.

Il grado di realizzazione delle previsioni definitive di competenza per le entrate tributarie è pari al 103,6 per cento, variando dall’87,9 per cento della categoria V, riguardante gli incassi derivanti dal lotto e dalle lotterie, al 106,6 per cento della categoria II relativa alle imposte sugli affari, indicando una sostanziale efficacia nella determinazione delle stime.

Si evidenzia il programma “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d’imposte” che presenta un aumento complessivo della spesa erogata nel 2021 rispetto al 2020 (+2,5 miliardi di impegni e +2,1 di pagamenti) su cui incidono le vincite sui giochi e lotterie e gli aggi e compensi riconosciuti ai concessionari e ai rivenditori dei giochi (oltre +5 miliardi di impegni e pagamenti) compensata dalla minore spesa erogata per rimborsi di imposte dirette e indirette (circa -2,8 miliardi di somme impegnate e pagate rispetto al 2020).

PressGiochi