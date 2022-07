Dichiarazione ai fini Isi da definirsi con Decreto del Mef

Dal 5 Luglio 2022 non sussiste più l’obbligo di autocertificazione e di successiva omologa sia per gli apparecchi prodotti o importati al 1°Giugno 2021 che per quelli prodotti o importati successivamente, le autocertificazioni presentate valgono ai fini del calcolo Isi,

Inoltre sia per gli apparecchi prodotti o importati prima del 1°Giugno 2021 che per quelli prodotti o importati successivamente a tale data:

Non sussiste obbligo di esposizione sull’apparecchio dei nulla osta richiesti.

Non sussiste l’obbligo di dotarsi di registro delle manutenzioni, della scheda esplicativa e di apposizione del Rfid.

Queste tipologie di apparecchi possono essere installate in ogni tipo di location anche se attivate a gettoni.