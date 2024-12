Allwyn svela le sue carte: grande interesse per il mercato dei giochi italiano, e non solo per la gara Lotto…

“Saremo nel Consorzio con Lotto Italia per gareggiare alla nuova concessione del Lotto, portare avanti una collaborazione costruttiva e continuare in questa crescita del settore Lotto in Italia, anche con

“Saremo nel Consorzio con Lotto Italia per gareggiare alla nuova concessione del Lotto, portare avanti una collaborazione costruttiva e continuare in questa crescita del settore Lotto in Italia, anche con IGT. Dal punto di vista del Gruppo, siamo consapevoli dell’esistenza delle prossime gare per i giochi a distanza, che abbiamo valutato internamente. Per quanto riguarda gli investimenti, riteniamo che l’Italia sia un mercato molto florido. Cerchiamo opportunità di investimento, ma tutte le varie opzioni sono ancora in fase di valutazione. Vogliamo svolgere, come Allwyn, un ruolo attivo nella prossima gara, consapevoli di far parte di una squadra vincente e degli ottimi risultati raggiunti nella corrente concessione. Stiamo valutando tutte le possibilità sul tavolo, anche per quanto riguarda i giochi online”.

Allwyn scopre così le proprie carte e conferma ufficialmente che farà parte del Consorzio Lotto Italia insieme ai partner IGT, Fit e Novomatic per gareggiare alla prossima gara relativa al bando del Lotto, di cui si attende la pubblicazione nelle prossime settimane.

Allwyn mostra le sue carte, ma non svela le prossime mosse. Confermato l’interesse per le nuove concessioni del gioco a distanza, ma nessuna conferma di partecipazione alle gare è arrivata dal Gruppo.

Allwyn conta attualmente 7 licenze su 7 mercati con 6 licenze esclusive e circa 7,9 miliardi di euro totali raggiunti nel 2023. Leader nel mercato lotterie da cui riceve il 70% dei suoi ricavi, ma è attivo anche nel canale online, prevalentemente con prodotti lotteries. Il Gruppo gestisce la maggior parte delle lotterie privatizzate in Europa ed è entrato nel mercato delle lotterie statunitensi nel 2023.

“Siamo – spiega Allwyn – un operatore di cui più del 70% dei ricavi proviene dal settore delle lotterie. Essere un operatore basato sul Lotto significa dare molta attenzione alla tutela del giocatore. Operiamo in 7 mercati con 130 milioni di clienti, abbiamo regolamentazioni diverse nei vari mercati e siamo consapevoli che il Lotto rappresenta un vantaggio per la società e ci permette di dedicarci alla tutela dei giocatori, offrendo prodotti di intrattenimento con attenzione ai temi della responsabilità e della sostenibilità”.

Nel 2023 Allwyn ha registrato un utile netto di 8 miliardi. “Questo non significa semplicemente essere venditori di ticket, ma avere anche un ruolo nell’impatto di responsabilità sociale. Lavoriamo a stretto contatto con gli operatori del mercato, soprattutto sulla tutela del giocatore, avendo un impatto nei vari mercati. Il Lotto rappresenta anche un vantaggio per la società con i progetti che realizziamo a livello sociale. Non siamo solo venditori di ticket, ma lavoriamo anche con gli operatori per mitizzare l’impatto nei vari mercati.

Ci concentriamo molto sul fatto di essere operatori digitali, ma non usiamo solo la piattaforma, operiamo anche con i punti vendita per aiutarli a usare la tecnologia. Cerchiamo di usare l’intelligenza artificiale per capire come si muovono i giocatori e intervenire quando vediamo che è necessario. Concentriamo molto la nostra attenzione sull’importanza di essere digitalizzati e sfruttare la tecnologia per migliorarci. La grande crescita che abbiamo registrato negli ultimi anni è stata determinata dal fatto di essere stato il primo operatore digitale. Questo significa non soltanto appoggiarsi su una piattaforma online per offrire i nostri prodotti ai giocatori, ma anche lavorare con 110mila punti vendita al dettaglio, permettere loro di utilizzare la nostra tecnologia, mettere a disposizione dei giocatori ed espandere la loro rete. Questo ci consente di conoscere questi clienti.

C’è stata una crescita molto grande di questa tecnologia negli ultimi 5 anni, tanto che, mentre nel 2019 i nostri utili erano per il 96% dovuti al gioco fisico e per il 5% all’online, oggi la percentuale è cambiata rispettivamente al 75% e 35%. Questo cambiamento è stato guidato dall’innovazione tecnologica, come è accaduto in tutto il resto del mondo, tanto che ancora oggi concentriamo la nostra attenzione sulla digitalizzazione”.

“Lotto Italia – afferma ancora il Gruppo Allwyn – comprende le maggiori organizzazioni leader internazionali e ci completiamo nel portare avanti le rispettive potenzialità. Abbiamo una base clienti di 130 milioni di clienti, che ci permette di conoscere le abitudini di consumo dei giocatori e possiamo condividere con IGT il nostro know-how. Il fatto che Allwyn è presente in diversi mercati internazionali può essere un vantaggio: a livello di compliance dobbiamo soddisfare richieste diverse. Questo ci dà una prospettiva, un punto molto interessante sia per il legislatore che per i nostri partner. Siamo a nostro agio con modelli di affidamento delle lotterie diverse. Pensiamo all’Austria, alla Gran Bretagna, alla Repubblica Ceca. Facciamo fronte a esigenze diverse e sappiamo come gestirle.

Collaboriamo con IGT per lo sviluppo di nuovi prodotti e nuove tecnologie. In Italia vediamo che l’online viene sempre più utilizzato in tutti i settori. In termini di retail, tutti i mercati hanno una loro sensibilità e i giocatori hanno una sensibilità diversa nell’approcciarsi online. Nel Regno Unito la tecnologia supporta i punti vendita ma non si sostituisce ad essi. Per noi le tecnologie digitali sono utili a migliorare l’esperienza digitale in termini di mercato e di consumatori. Abbiamo dei nuovi punti vendita nei quali la colonna portante dell’offerta è proprio digitale e gli stessi giocatori possono recarsi nello store, ma anche avvalorare la loro esperienza nell’area locale e offrire un grande impatto alla società. Nel caso italiano la digitalizzazione sta andando molto avanti sempre come sostegno al mondo retail piuttosto che come sostituzione.

Il 2025 sarà un anno importante per Allwyn, sia per la collaborazione con IGT in Lotto Italia. Portiamo avanti la trasformazione del gioco del Lotto con le varie opportunità di crescita sia nel mercato statunitense che in altri mercati. Siamo convinti che il 2025 non sarà solo un anno impegnativo ma anche entusiasmante” conclude il Gruppo.

