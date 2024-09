Allarme sul gioco d’azzardo online: il Gruppo Pompidou lancia un bando internazionale per cercare consulenti su dipendenze e politiche sulle droghe

Il Gruppo Pompidou ha avviato un bando per la fornitura di servizi di consulenza internazionale nel campo delle politiche sulle droghe e sulle dipendenze. Tra i vari temi trattati, emerge

Il Gruppo Pompidou ha avviato un bando per la fornitura di servizi di consulenza internazionale nel campo delle politiche sulle droghe e sulle dipendenze. Tra i vari temi trattati, emerge con urgenza la questione del gioco d’azzardo online, un fenomeno in crescita che comporta gravi rischi per la salute mentale e finanziaria di molti individui.

Nel bando, suddiviso in 11 lotti, particolare attenzione è rivolta al Lotto 5, dedicato alla prevenzione dei rischi e dei danni legati al gioco d’azzardo online, ai giochi e ad altri comportamenti dipendenti legati all’uso di Internet. Questa sezione punta a trovare esperti in grado di fornire consulenze mirate per ridurre i danni provocati da queste attività, spesso trascurate rispetto alle tradizionali forme di dipendenza.

Il problema del gambling online è in continua espansione, alimentato dalla facile accessibilità alle piattaforme di gioco e dalla mancanza di una regolamentazione uniforme a livello internazionale. I rischi associati includono la dipendenza comportamentale, l’indebitamento e i danni alla salute mentale, con impatti devastanti su individui e famiglie.

Il Gruppo Pompidou, parte del Consiglio d’Europa, mira a creare un pool di consulenti internazionali che possano essere chiamati a supportare i Paesi membri nella prevenzione, nel trattamento e nella riduzione dei danni legati a diverse forme di dipendenze, inclusa quella da gioco d’azzardo online. Tra le altre aree di consulenza richieste, figurano anche la lotta al traffico di droga, la tutela dei diritti umani e la gestione delle dipendenze nelle carceri.

Le candidature devono essere presentate entro il 16 settembre 2024, tramite la piattaforma di e-procurement, e i consulenti interessati possono partecipare a più di un lotto.

Con questa iniziativa, il Gruppo Pompidou intende affrontare le sfide globali poste dalle dipendenze, promuovendo strategie innovative e condivise tra i Paesi membri per limitare l’impatto sociale ed economico di fenomeni come il gioco d’azzardo online.

PressGiochi