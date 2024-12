Alesse: “ADM pronta ad indire le gare del gioco online e Lotto”

“L’Agenzia fornisce sempre il supporto tecnico al Ministero dell’Economia nell’elaborazione e nella valutazione delle proposte normative che riguardano i suoi ambiti di competenza. Ai fini della predisposizione del Disegno di legge di Bilancio, abbiamo proposto misure volte a rendere più efficace il monitoraggio dei prodotti energetici assoggettati ad accisa attraverso il sistema informatico di vigilanza fiscale. Altre misure sono state poi introdotte in materia di giochi per garantire il costante flusso di entrate erariali».

Ad affermarlo è il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Roberto Alesse, intervistato da La Verità.

Quando verranno bandite le gare pubbliche? Poi servirà la riforma del gioco fisico?

«Nei prossimi giorni bandiremo le gare del gioco a distanza e subito dopo uscirà la gara del Lotto. Quanto alla rete fisica dei giochi, l’impegno del vice ministro Maurizio Leo è concertare, con la Conferenza Stato-Regioni, un testo propedeutico all’introduzione di una legislazione omogenea su tutto il territorio nazionale così da bandire le gare pubbliche, come vuole l’Europa. Mi lasci dire poi, che sarebbe ragionevole superare la norma del cosiddetto Decreto Dignità che vieta di sponsorizzare i giochi pubblici, comparto, questo, strategico per l’economia nazionale. Si tratta di una ipocrisia ordinamentale. In uno stato liberale il gioco legale non può subire vincoli eccessivi, senza contare che, di fatto, la norma del divieto viene aggirata dai siti illegali”.

Lei ha dichiarato che, con l’utilizzo delle nuove tecnologie, applicate alle competenze dell’Agenzia, il gettito fiscale può crescere. Come?

«La digitalizzazione è il fulcro di ogni evoluzione lavorativa, pubblica e privata. Con il suo piano operativo, l’Agenzia sta investendo molto per garantire elaborazioni informatiche avanzate, dati di alta qualità, connessioni digitali veloci. Il nostro biettivo è quello di intercettare i fenomeni sommersi e di aumentare il gettito fiscale in modo strutturato.

Grazie all’Intelligenza artificiale e agli strumenti di blockchain stiamo sviluppando modelli di analisi del rischio sempre più sofisticati».

PressGiochi