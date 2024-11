Akhil Sarin CMO di EasyGo nominato key note alla Conferenza ICE ESports

Clarion Gaming ha confermato che Akhil Sarin CMO di Easygo, la potenza tecnologica dietro al successo dei marchi globali Stake e Kick sarà protagonista della Esports & Games Conference (EGC) che si svolgerà il 21 gennaio come parte dell’esperienza Ice Barcelona. In qualità di membro del team esecutivo, Akhil Sarin ha contribuito a garantire partnership di alto profilo che hanno accelerato la crescita di Stake, tra cui la squadra di Stake F1, UFC, Drake e Premier League Everton FC.

Attraverso queste alleanze strategiche ha amplificato la presenza del marchio Stake creando al contempo esperienze uniche e coinvolgenti per i giocatori, nel processo di definizione di nuovi parametri di riferimento del settore.

Annunciando il relatore di alto profilo Will Harding, il capo degli eSports di Clarion Gaming ha dichiarato: “Garantire Akhil Sarin come key note dell’EGC a Ice Barcelona rappresenta una notevole opportunità per i nostri partecipanti di ottenere informazioni preziose sulle strategie all’avanguardia nel marketing digitale e influencer.”

“La competenza di Akhil con Stake e Kick incarna l’approccio lungimirante e innovativo che definisce l’ambiente del marketing digitale. La sua partecipazione sottolinea il calibro della condivisione delle conoscenze che ci impegniamo a fornire ad ICE e lui è sicuro sia di ispirare i nostri partecipanti sia di elevare la loro prospettiva strategica.”

Guardando al futuro verso Ice Barcelona, Akhil Sarin ha dichiarato: “Collaborare con Clarion Gaming a Ice Barcelona è un’opportunità entusiasmante per mostrare il percorso di Stake e l’attenzione continua su partnership audaci e strategie creative di marketing che risuonano con il pubblico”.

Ha aggiunto “L’EGC è una piattaforma vitale per scambiare idee trasformatrici e plasmare il futuro del gioco e dell’intrattenimento. Non vedo l’ora di discutere la visione di Stake e di collaborare con i leader del settore per ispirare crescita e innovazione in tutto il settore.”

PressGiochi