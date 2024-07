ADMIRAL Pay annuncia l’acquisizione di Puntoricarica

ADMIRAL Pay, Istituto di Pagamento del Gruppo NOVOMATIC Italia, è lieta di annunciare l’acquisizione dell’intero ramo di azienda dei pagamenti da Puntoricarica S.r.l., società con sede a Lecce, specializzata nella distribuzione di servizi al cittadino tramite una vasta rete di affiliati dislocati in tutta Italia.

“Siamo entusiasti di annunciare l’acquisizione di un ramo di azienda per noi strategico da Puntoricarica” ha dichiarato Raffaele Gnazzi, CEO di ADMIRAL Pay. “Questa operazione rappresenta una significativa opportunità per espandere la nostra rete distributiva ampliando la gamma di servizi offerti alla clientela. La rete di affiliati Puntoricarica, combinata con le nostre soluzioni di pagamento come l’APay E-wallet, creerà sinergie che ci permetteranno di servire meglio i cittadini in tutta Italia nelle ordinarie esigenze di pagamento, tra cui le attività di deposito e prelievo di contanti dal wallet in maniera più capillare e veloce“.

L’ampliamento della gamma di servizi offerti e della rete di affiliati sul territorio, nonché il miglioramento dell’esperienza del cliente anche grazie alla diffusione dell’innovativo servizio offerto da APay E-wallet sono gli obiettivi alla base di questo nuovo accordo.

Questa acquisizione sottolinea il costante impegno di ADMIRAL Pay nel settore dei pagamenti, per fornire soluzioni facili e innovative per i propri clienti. ADMIRAL Pay e Puntoricarica lavoreranno insieme per garantire la migliore transizione possibile, al fine di massimizzare i benefici per tutti gli stakeholder coinvolti.

PressGiochi