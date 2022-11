ADM si appresta a sospendere la decadenza della Global Starnet

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli emetterà a breve un provvedimento per sospendere la decadenza della concessione alla Global Starnet. Lo annuncia la stessa Amministrazione, in una memoria che ha

Lo annuncia la stessa Amministrazione, in una memoria che ha depositato al Tar Lazio per replicare al ricorso intentato dagli amministratori giudiziari – e che PressGiochi ha potuto visionare in esclusiva.

Questi ultimi – su incarico del Gip del Tribunale di Roma che sta seguendo il processo Rouge et Noir – stanno gestendo la compagnia e devono preservarne il valore patrimoniale. ADM nella memoria ricorda che il Consiglio di Stato – pronunciandosi su un ricorso intentato questa volta dai proprietari della Global – ha emesso una decina di giorni fa un’ordinanza, e ha sospeso la decadenza per attendere che la Corte di Cassazione si pronunci sul regolamento di giurisdizione. “In ossequio ed esecuzione della predetta ordinanza del Consiglio di Stato” sottolinea l’ADM, “deve ritenersi sospesa – fino alla pronuncia della Corte Suprema di Cassazione … – l’attività di esecuzione del provvedimento di decadenza… nonché di tutti gli atti strettamente collegati”. E ancora, “E’ in via di adozione il provvedimento di esecuzione della sentenza” che verrà trasmesso al Ministero dell’Interno, alla Guardia di Finanza e ai Carabinieri. Sarebbe inutile – conclude in sostanza l’Amministrazione – che il Tar Lazio sospenda a sua volta la decadenza: “Ne discende il venir meno del pregiudizio grave e irreparabile relativo alla richiesta di sospensione”.

L’udienza dinanzi al Tar Lazio è in programma per domani 23 novembre. Anche i dipendenti dell’azienda hanno annunciato di voler prender parte.

PressGiochi