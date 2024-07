ADM: pubblicato il decreto della Lotteria Italia

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblica Decreto Ministeriale di individuazione delle Lotterie ad estrazione differita dell’anno 2024 pubblicato in questi giorno anche in Gazzetta ufficiale e all’interno del quale

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblica Decreto Ministeriale di individuazione delle Lotterie ad estrazione differita dell’anno 2024 pubblicato in questi giorno anche in Gazzetta ufficiale e all’interno del quale si individua la sola Lotteria Italia (con eventuale abbinamento a trasmissioni televisive) come lotteria da realizzare nel 2024.

L’Agenzia come negli anni passati ha dedicato alla Lotteria Italia, anche l’iniziativa “Disegniamo la Fortuna con ADM”: un concorso, rivolto ad artisti con disabilità, intende offrire un’opportunità di visibilità alle eccellenze del Terzo settore, promuovendo al contempo l’importanza del gioco lecito, volto a selezionare i disegni che verranno stampati sui biglietti.

La Commissione, lo scorso giugno, ha visionato oltre 90 bozzetti, proposti da artisti legati ad oltre 26 tra associazioni e fondazioni, selezionando i 12 vincitori che verranno riportati sui biglietti della Lotteria Italia 2024 e che saranno annunciati a settembre nell’ambito di una cerimonia di premiazione presso la sede dell’ADM.

PressGiochi