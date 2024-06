ADM partecipa al convegno sul gioco online illegale pesso l’Universita’ degli Studi di Messina

Nei giorni scorsi si è svolto presso l’Università degli Studi di Messina un incontro di studi sul “Gaming on Line”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche. All’evento ha partecipato il Dirigente dell’Ufficio dei Monopoli per la Sicilia, Raffaella Petrangeli, che ha illustrato il ruolo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella filiera dei giochi.

Il Dirigente di ADM si è soffermato sull’azione di ADM nell’ambito del rapporto dello Stato con i Concessionari, ai quali è affidata la raccolta delle imposte, con i gestori dell’attività di gioco e con gli esercenti, titolari degli esercizi pubblici nei quali si svolge il gioco. Al centro dell’intervento anche le fondamentali funzioni di ADM sia come prevenzione che come contrasto delle attività illegali del gioco on line, finalizzate a tutelare gli interessi erariali unionali e nazionali.

Il convegno, considerato come attività didattica per i dottorandi dei corsi di Scienze Giuridiche, Scienze Politiche e Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, al quale sono stati invitati docenti e associati universitari, ha rappresentato un’occasione per mettere in luce gli aspetti positivi e negativi del gioco legale gestito dallo Stato, delle regole giuridiche che governano il gioco in Italia, l’interazione tra il monopolio statale e gli interessi privati, nonché i risvolti di natura tributaria nei casi di mancato prelievo dell’imposta sul gioco e sulle scommesse.

PressGiochi