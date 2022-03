ADM: modifiche al regolamento del gioco “Eurojackpot”

Si comunica che, in occasione del concorso n. 12 del 25 marzo 2022, saranno introdotte, sia in italia che in tutti i paesi membri del consorzio, le seguenti due novità

Si comunica che, in occasione del concorso n. 12 del 25 marzo 2022, saranno introdotte, sia in italia che in tutti i paesi membri del consorzio, le seguenti due novità al gioco numerico a totalizzatore “Eurojackpot”:

– innalzamento del valore massimo del “jackpot” da 90 a 120 milioni di euro;

– pronostico di 2 “euronumeri” su 12 anziché su 10.

Il costo unitario al pubblico della singola combinazione di gioco resta invariato.

A decorrere dal 29 marzo 2022, viene, altresì, introdotta, sia in Italia che in tutti i Paesi membri

del Consorzio “Eurojackpot”, la seconda estrazione settimanale del gioco, che verrà effettuata nelle giornate del martedì, in aggiunta alle estrazioni del venerdì.

Per ulteriori informazioni si rimanda al testo della determinazione direttoriale prot. n. 65377/RU dell’11 febbraio 2022, pubblicata sul sito istituzionale.

