ADM incontra i concessionari: riapertura dopo DPCM vincolata a protocolli sanitari e ordinanze regionali

Nella giornata di oggi, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha incontrato a scaglioni i vari concessionari del settore giochi e ne è emerso che dopo il DPCM che dovrebbe essere emanato nella serata di oggi dal Presidente Giuseppe Conte, seguiranno a cura dell’ADM la messa a punto dei vari protocolli sanitari per settore.

Di certo non si riaprirà prima di lunedì 15 giugno, viste le tempistiche necessarie e considerato anche il fatto che le stesse regioni dovranno adottare proprie specifiche ordinanze per dare il via libera a sale giochi, scommesse e Bingo.

Pressgiochi