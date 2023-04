ADM, gli auguri della Sapar al nuovo direttore al Giochi

E’ arrivata la tanto attesa nomina del nuovo Direttore Centrale dei Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il Comitato di Gestione di questa mattina ha infatti nominato Mario Lollobrigida a capo della direzione giochi. Lollobrigida prende il posto di Stefano Saracchi, che ricopriva l’incarico ad interim.

Mario Lollobrigida non è nuovo al settore, visto che aveva già ricoperto il ruolo di direttore degli uffici dei Giochi Numerici e Lotterie, Lotto, Enalotto e Bingo. Inoltre, aveva ricoperto il ruolo di direttore dei Monopoli di Lazio, Veneto e Trentino Alto Adige.

“Al nuovo Direttore dei Giochi vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro – ha dichiarato il presidente di Sapar Domenico Distante – certi che saprà affrontare nel migliore dei modi le problematiche che attanagliano il settore degli apparecchi con e senza vincite in denaro ed in particolare delle piccole e medie imprese di gestione che hanno un ruolo fondamentale nel sistema del gioco pubblico di Stato”.

“Come associazione più rappresentativa e longeva del settore del associazione di categoria dei gestori, costruttori e distributori degli apparecchi del gioco legale di Stato con e senza vincite in denaro, confermiamo anche al nuovo Direttore la nostra massima disponibilità al confronto sulle tante questioni ancora aperte in tema di gioco pubblico”.

PressGiochi