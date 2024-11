ADM: con Sogei per una maggiore sicurezza dei sistemi informatici

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli e Sogei, partner tecnologico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, hanno effettuato un importante intervento di evoluzione dell’infrastruttura tecnologica grazie alla migrazione e all’upgrade del database di riferimento doganale.

L’aggiornamento, primo significativo intervento dopo la sottoscrizione di un contratto esecutivo per il triennio 2024/2026, garantisce l’ulteriore implementazione dei servizi digitali rivolti agli operatori economici e ai cittadini per la continuità dei traffici giuridici e commerciali “da” e “per” l’Italia.

L’intervento ha consentito di aggiornare la consistenza e l’integrità delle banche dati gestite dall’Agenzia, assicurando al contempo una migliore affidabilità delle informazioni e una maggiore efficienza dei sistemi informatici a supporto delle attività doganali.

“Questo aggiornamento tecnologico rappresenta un passo significativo per rendere l’Agenzia un punto di riferimento sempre più moderno e dinamico nel panorama delle amministrazioni pubbliche italiane. La solidità delle nostre infrastrutture informatiche e le prestazioni dei nostri sistemi sono in evidente crescita per sostenere l’efficienza operativa delle diverse realtà territoriali e per garantire servizi rapidi e sicuri a sostegno di cittadini e imprese” ha spiegato il direttore Roberto Alesse.

PressGiochi