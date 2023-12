Ad Agnano il primo casinò solidale: tanti ospiti al Gruppo Autoscala

Si è tenuto ieri lo Special Christmas Party. Festeggiamo per Bene, una serata dedicata alla raccolta fondi per un’associazione che si occupa di inclusione lavorativa di giovani con disabilità cognitive e mentali

Croupier e cassieri come in un vero casinò al servizio però del bene comune, con giochi classici come poker, blackjack e roulette. Ad Agnano si è tenuto il primo casinò solidale all’evento benefico Special Christmas Party. Festeggiamo per Bene del Gruppo Autoscala.

Il patron della serata, Rosario Scala, ha accolto gli ospiti che hanno giocato ai tavoli verdi del casinò per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza all’associazione “Si Può Dare Di Più”, impegnata nell’inclusione sociale e lavorativa dei giovani con disabilità cognitive e comportamentali, con corsi di cucina, laboratori artigianali e corsi di arte e di musica.

La serata, condotta da Flavio Sly, giornalista e brand ambassador del gruppo, ha visto la presenza di ospiti come Luigi Auletta, imprenditore presidente del brand Impero Couture, Errico Porzio proprietario dell’omonima pizzeria e partner dell’iniziativa, Nicola Scudella, regional manager di Compass Banca S.p.A, altro partner della serata, Riccardo Guarino, avvocato e politico, Salvatore Manna di Collezioni Regine e Antonio Del Giudice, sindaco di Striano e sportivi come la squadra di calcio del Napoli Futsal, rappresentata da Fernando Perugino, capitano della squadra, Luca De Simone e Massimo De Luca.

Un passo sostenibile

L’iniziativa rientra in un ventaglio più ampio di attività che il Gruppo Autoscala punta a intraprendere nel nuovo anno all’interno del suo percorso di sostenibilità, coinvolgendo i propri dipendenti, oltre ad associazioni, aziende limitrofe, abitanti e istituzioni:

«Nessuna iniziativa sostenibile può avere un impatto senza un vero coinvolgimento delle persone. Per questo, ci stiamo avvicinando con umiltà a un tema così capitale per il futuro di tutti noi, come è la sostenibilità. Siamo partiti da una domanda, “cosa serve al nostro territorio?”, e stiamo interrogando persone comuni, politici, imprenditori e attivisti, per avere delle risposte efficaci e poter creare entusiasmo e consenso», spiega Rosario Scala, Ceo di Gruppo Autoscala.

PressGiochi