Accordo tra Marathonbet e Pragmatic Play su diverse vertical

Marathonbet, uno dei principali operatori di scommesse sportive, ha lanciato il Live Casino e le slot online di Pragmatic Play, un fornitore di contenuti iGaming leader nel settore dei giochi.

Marathonbet è un marchio importante che ha una presenza globale e opera in molti mercati offrendo servizi straordinari. Marathonbet è ben noto come uno dei migliori operatori di scommesse sportive online e offre una vasta gamma di prodotti per i suoi clienti.

L’acclamato portfolio di slot machine del provider presenta una serie di titoli molto famosi, tra cui il pluripremiato Wolf Gold, nonché la serie John Hunter preferita dai fan.

I contenuti di Live Casino targati Pragmatic Play sono stati un successo sin dal lancio nel 2019, con una varietà di giochi da casinò classici come Blackjack e Baccarat, che accompagnano le Roulette in diverse lingue dsiponibili decisamente innovative.

L’accordo vedrà Pragmatic Play continuare la sua impressionante crescita nei mercati più importanti di tutto il mondo.

Natalia Zavodnik, CEO di Marathonbet, ha dichiarato: “Siamo molto lieti e orgogliosi di offrire i giochi di Pragmatic Play nel Casinò di Marathonbet e nel Live Casino. L’ampio portafoglio di Pragmatic Play presenta diversi temi molto apprezzati dai fan, mentre il Live Casino si è sviluppato notevolmente dal lancio, quindi non vediamo l’ora di vedere le reazioni dei nostri giocatori.

Albert Pesca, Head of Account Management presso Pragmatic Play, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare i nostri prodotti con Marathonbet in diversi mercati strategici. La nostra tabella di marcia è serrata e in continua evoluzione e, in particolare, il nostro portafoglio di Live Casino è stato un successo fantastico. La collaborazione con Marathonbet conferma l’obiettivo di Pragmatic Play di cooperare con i migliori operatori sul mercato e siamo lieti che i loro clienti possano finalmente giocare ai nostri giochi”.

Il portfolio di giochi di slot targato Pragmatic Play continua a crescere al ritmo di quattro titoli nuovi ogni mese. Tutte le Slot Pragmatic Play, così come i suoi prodotti Live Casino e Bingo, sono disponibili attraverso una singola API.