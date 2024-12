Abruzzo: la Giunta regionale approva il Piano regionale Gioco d’Azzardo Patologico 2024

La Giunta regionale, riunitasi in seduta ordinaria, su proposta dell’assessore alla Salute, Famiglia e Pari Opportunità Nicoletta Verì, ha approvato il Piano regionale Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) 2024 che impegna

La Giunta regionale, riunitasi in seduta ordinaria, su proposta dell’assessore alla Salute, Famiglia e Pari Opportunità Nicoletta Verì, ha approvato il Piano regionale Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) 2024 che impegna la Regione Abruzzo a porre in essere su tutto il territorio regionale le necessarie attività in collaborazione con tutti gli attori diversamente impegnati nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno della diffusione del gioco d’azzardo e del fenomeno della dipendenza grave.

La Giunta ha designato la dott.ssa Michela Moscone, Direttore della UOC Dipendenze Patologiche della ASL di Teramo, quale referente scientifico di tale Piano.

PressGiochi