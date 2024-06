A Roma i primi Stati Generali di ADM

Si terranno a Roma il 27 e 28 giugno pp.vv., presso la Sala Angiolillo del Palazzo Wedekind, in piazza Colonna n. 366 “Gli Stati Generali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”, che si propongono di raccogliere opinioni e proposte formulate dagli stakeholder, pubblici e privati, in relazione a tematiche di particolare rilevanza macroeconomica e di interesse per il contesto nazionale e internazionale.

La manifestazione, alla prima edizione, intende realizzare un forum per l’“ascolto” delle posizioni espresse dagli stakeholder in ordine a questioni di particolare attualità, che sia occasione di riflessione per una regolamentazione dei complessi ambiti di competenza dell’Agenzia in linea con le reali esigenze dei comparti economici interessati.

L’evento sarà articolato in quattro sessioni incentrate su autonome tematiche, ciascuna dedicata a un particolare settore di interesse dell’Agenzia.

Nella prima giornata, la sessione antimeridiana dei lavori sarà incentrata sulle nuove sfide dell’Unione doganale alla luce della proposta di modifica del quadro regolatorio unionale presentata dalla Commissione Europea nel maggio 2023.

La sessione pomeridiana della prima giornata avrà ad oggetto il delicato tema della riforma dei giochi pubblici tra esigenze di bilancio, tutela della salute e salvaguardia del comparto economico.

Nella seconda giornata, invece, i lavori degli Stati Generali saranno focalizzati esclusivamente sul settore delle accise: la sessione antimeridiana sarà dedicata all’informatizzazione delle accise a tutela della legalità e a sostegno della transizione energetica; la sessione pomeridiana approfondirà il tema della regolamentazione dei prodotti del tabacco alla luce dell’introduzione dei prodotti di nuova generazione.

PressGiochi