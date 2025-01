A Londra prende il via EAG 2025 insieme al London Casino and Gaming Show

Oggi, 14 gennaio, ha aperto i battenti l’edizione 2025 di EAG Expo, che include il London Casino and Gaming Show e il Social Immersive Entertainment Expo, presso ExCeL London.

L’evento ampliato ospita 96 espositori distribuiti su 100 stand e una superficie di 4.958 mq, offrendo un’ampia gamma di innovazioni provenienti da alcuni dei marchi più noti del settore.

Oltre alle ultime novità tecnologiche, gli operatori possono partecipare a un programma di seminari mirati, tra cui il Bacta Pub Summit, una presentazione di EUROMAT dal titolo “Creare un’Esperienza Cliente Avvincente”, e una sessione guidata da Better Change, organizzazione leader nella prevenzione dei danni legati al gioco d’azzardo. Il seminario di Better Change si concentrerà su strategie pratiche e strumenti utili agli operatori per promuovere il gioco responsabile e una crescita sostenibile.

L’edizione 2025 segna anche la fine del mandato di Martin Burlin come Presidente di EAG. Durante il suo incarico, Burlin ha lanciato EAG, affrontato le sfide legate alla pandemia di COVID-19 e introdotto la co-locazione del London Casino and Gaming Show e del Social Immersive Entertainment Expo.

Riflettendo sul contributo di Martin, il nuovo Presidente Nick Harding ha dichiarato:

“Bacta, proprietaria di EAG, esiste da oltre cinquant’anni. Per quindici di questi anni, Martin Burlin ha presieduto lo show, e per diversi anni prima di allora è stato membro del consiglio di ATEI. Si potrebbe dire che, se lo aprissi a metà, troveresti scritto ‘Bacta trade show’ al centro!

Martin ha deciso che è giunto il momento di ritirarsi dalla scena, e senza dubbio sarà difficile eguagliare il suo operato.”

L’edizione 2025 si preannuncia dunque come un evento imperdibile, che celebra l’innovazione del settore e l’eredità di una leadership decennale.

PressGiochi