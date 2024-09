A BOLA, il principale marchio dei media sportivi in Portogallo, supporterà SBC Summit

SBC è lieta di annunciare la sua partnership con A BOLA, il principale marchio di media sportivi del Portogallo, in vista del SBC Summit previsto dal 24 al 26 settembre presso la Feira Internacional de Lisboa.

Formare una partnership con A BOLA, noto per il suo status iconico in Portogallo e per la sua forte influenza in Brasile e nelle regioni africane di lingua portoghese, è un passo fondamentale negli sforzi di SBC per coinvolgere i media sportivi locali.

Inoltre, con 25.000 professionisti del settore riuniti a Lisbona per il Summit e che porteranno le loro competenze uniche, questa collaborazione consentirà ad A BOLA di offrire una copertura di qualità dell’evento e di condividere approfondimenti da parte dei principali esperti del settore e delle personalità sportive con il suo vasto pubblico attraverso tutti i suoi canali.

Incentrato sull’unione dei settori delle scommesse sportive, dell’iGaming e delle industrie collegate, l’SBC Summit è l’evento di punta di SBC con una portata globale. Precedentemente tenuto a Barcellona, l’edizione di quest’anno segna la sua prima apparizione a Lisbona, una città che sta rapidamente diventando una destinazione chiave sia per i veterani del settore che per le startup. L’evento includerà un’ampia area espositiva di 110.000 metri quadrati, otto palchi per conferenze—compreso uno presso la MEO Arena—e un ricco programma di networking sia dentro che fuori dall’area espositiva.

Bernardo Azevedo, Chief Sales & Partnerships Officer di A BOLA, ha commentato: “Mentre A BOLA continua a innovare ed espandere la sua presenza nel panorama dei media sportivi digitali, siamo onorati di diventare Media Partner del SBC Summit, noto come ‘Il più grande spettacolo del gaming’. Questa collaborazione si allinea con il nostro impegno a rimanere all’avanguardia degli sviluppi del settore e riflette la nostra dedizione a promuovere connessioni significative all’interno della comunità globale delle scommesse e del gaming. Come marchio che valorizza l’innovazione, il coinvolgimento e l’eccellenza, A BOLA è orgogliosa di sostenere un evento che incarna proprio queste qualità. Non vediamo l’ora di contribuire al successo del SBC Summit e di connetterci con professionisti del settore da tutto il mondo.”

Da quasi otto decenni, A BOLA è un nome di primo piano nei media sportivi, noto per le sue analisi complete delle partite, le interviste esclusive agli atleti, gli aggiornamenti sul mercato dei trasferimenti e gli editoriali stimolanti. Il marchio ha una forte presenza sui media digitali, televisione e stampa, con A BOLA.pt che attrae 5 milioni di utenti mensili e genera oltre 150 milioni di visualizzazioni di pagina. Anche le trasmissioni televisive di A BOLA TV e il quotidiano A BOLA sono pilastri fondamentali del marchio. Inoltre, il marchio vanta una comunità sui social media di oltre 2 milioni di follower su piattaforme come Facebook, Instagram, X e TikTok, ed è supportato da un proprio team di produzione video.

In seguito alla sua acquisizione da parte del Ringier Sports Media Group (RSMG), una divisione del gruppo familiare svizzero Ringier, l’azienda ha orientato il proprio focus verso il miglioramento della presenza digitale, sfruttando l’esperienza di Ringier nelle soluzioni di pubblicazione digitale.

Per raggiungere questo obiettivo, l’azienda ha lanciato diverse iniziative chiave, tra cui miglioramenti all’esperienza utente con commenti minuto per minuto, elementi di gamification come tornei e campionati per i fan, e un maggiore coinvolgimento della comunità sulle piattaforme social. Anche il live streaming è in espansione, mentre il giornale sta adottando nuovi formati con maggiore enfasi su interviste, reportage approfonditi e contenuti video innovativi come Vox pops, 59′ (il meglio dello sport quotidiano in 59 secondi) e serie e documentari originali prodotti dal team per raccontare le storie dietro le quinte degli sportivi più rilevanti di oggi.

Durante l’SBC Summit, A BOLA sarà in primo piano con uno studio di interviste co-branded (ME170), situato accanto al quartier generale dei media, tra l’ingresso principale della conferenza e il Super Stage presso la MEO Arena. Questa posizione privilegiata consentirà ad A BOLA di mettere in risalto non solo la sua lunga tradizione in Portogallo e all’estero, ma anche di enfatizzare la sua rinnovata direzione digitale e le prossime iniziative. Lo studio ospiterà una varietà di interviste dal vivo e registrate con figure sportive e relatori di alto profilo, offrendo una copertura approfondita dell’evento.

Rasmus Sojmark, CEO e fondatore di SBC, ha dichiarato: “Avere il supporto della principale pubblicazione sportiva del Portogallo per il nostro evento di debutto a Lisbona è assolutamente inestimabile. Siamo entusiasti di collaborare con i migliori nel settore e non vedo l’ora di dare il benvenuto ad A BOLA al nostro evento e di sperimentare la loro calorosa ospitalità nel loro Paese d’origine.”

“A Bola ha in programma alcuni progetti fantastici per il SBC Summit. Ho avuto modo di vedere il design del loro studio di interviste e la loro idea di creare pareti brandizzate con i 10 migliori momenti sportivi del Portogallo, selezionati dall’ampio archivio di A BOLA, sarà un tributo straordinario alla storia dello sport del Paese.”

PressGiochi