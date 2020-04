Grande Fratello Vip. Per la vittoria è testa a testa Paolo Ciavarro Vs Patrick

Si conclude stasera l’avventura degli inquilini della casa più spiata d’Italia. Sono rimasti in 7 a contendersi la vittoria del Grande Fratello Vip e, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, i principali indiziati sono due: Paolo Ciavarro e Patrick, protagonisti di un testa a testa che li vede entrambi favoriti a quota 3.00. Sul podio, ma leggermente staccata, Antonella Elia, personaggio molto discusso di questa edizione, che è data vincente a 5.00. Sossio Aruta e Aristide Malnati fanno la parte degli outsider, a 7.50, mentre sono più improbabili le vittorie di Andrea Denver e Paola Di Benedetto, entrambi a 9.00. Il preferito degli scommettitori è Paolo Ciavarro, con il 30% delle puntate, dietro di lui Antonella Elia e Patrick, distanti di un soffio: la prima con il 17%, il secondo con il 15%.

Sulla lavagna Matchpoint si può puntare anche sul primo e secondo classificato in ordine, con l’accoppiata Patrick – Paolo Ciavarro e viceversa a quota 6.00 o sul podio in ordine, che vede in testa Patrick, seguito da Paolo Ciavarro e infine da Antonella Elia, opzione a 7.50. Andrea Denver dovrebbe essere il primo ad abbandonare la casa nella finale, a 1.38.