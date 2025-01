2024 da record per StarCasinò: novità e traguardi per un 2025 promettente

Il 2024 è stato un anno di grande successo per StarCasinò, caratterizzato da traguardi importanti e da una crescita costante che ha consolidato la sua posizione di leader nel settore dell’intrattenimento online. Con uno sguardo rivolto al futuro, il 2025 si prospetta altrettanto entusiasmante, grazie a nuove iniziative e collaborazioni che continueranno a migliorare l’esperienza di tutti gli utenti.

Durante l’anno appena concluso, il brand ha continuato a distinguersi per l’innovazione e la qualità dei suoi servizi. Nel 2024 sono stati rilasciati 1941 nuovi giochi, che hanno arricchito la piattaforma con un’offerta variegata e di alta qualità che garantisce un’esperienza sempre più coinvolgente per tutti gli appassionati. Tra questi, 182 giochi sono stati sviluppati in esclusiva, grazie alla partnership con alcuni dei provider più creativi e all’avanguardia del settore, per offrire contenuti unici e irripetibili.

Un ulteriore passo avanti è stato fatto con l’introduzione di 12 nuovi provider, che hanno ampliato ulteriormente il portfolio di StarCasinò e portato sul mercato le ultime novità in termini di slot e giochi online. I nuovi partner includono nomi di prestigio come Amusnet (EGT), IGT, EvoPlay, Playzido, Espresso Games, a cui si aggiungono altri nomi, sinonimo di qualità, quali 3 Oaks Gaming, ESA Gaming, Wizard Games, Silver Bullet Relax (Print Studio, 4 The Player, Blue Guru Games, Peter & Sons, Avatar UX, Fantasma Games), Slotmill, CAPECOD e Open RGS Hacksaw (Backseat Gaming, Bullshark Gaming).

“Questi risultati riflettono l’impegno costante nel migliorare la nostra offerta e nell’ascoltare le esigenze dei nostri utenti. Ci prodighiamo per offrire sempre il meglio in termini di innovazione e intrattenimento, e con il 2025 appena iniziato, StarCasinò è pronta a continuare su questa strada di crescita e successo”, ha commentato Fabio Denegri, Head of Gaming & Sports Italia di Betsson Group.

PressGiochi