Fattori a cui prestare attenzione quando si sceglie un bonus di casinò

La scelta di un bonus di casinò è uno dei momenti più entusiasmanti per una vasta platea di giocatori digitali. Questa forma di incentivo è particolarmente gradita poiché consente di provare una parte, talvolta consistente, di attività che il casinò online propone. I bonus si applicano alle slot machine, ai tavoli di giochi di carte con baccarat, blackjack e poker, oppure alle roulette.

Tuttavia, sarebbe sbagliato pensare che non esistano differenze sostanziali tra i vari bonus. Al contrario, è importante sapere che ci sono alcuni fattori a cui bisogna prestare una maggiore attenzione quando si sceglie un bonus di casinò. In questo articolo, ci concentreremo proprio su questi aspetti fondamentali per un gamer che prende parte ai giochi di casinò online e ai bonus che vengono offerti dalle piattaforme.

I fattori a cui prestare molta attenzione

Il primo fattore cruciale è l’aspetto monetario: alcuni bonus di benvenuto richiedono un primo deposito qualificante per poter accedere alla promozione. Altri, invece, non richiedono alcun versamento; soltanto la convalida del proprio conto di gioco tramite l’invio dei documenti di identità che certificano la maggior età del giocatore. Pertanto, in alcuni casi il bonus è accessibile senza spendere un euro, mentre in altri casi basta un deposito di 10 o 20 € (a seconda di quanto stabilito dal casinò online) per ottenere il diritto di usare il bonus.

Dobbiamo precisare che in molti sono consapevoli di questa importante distinzione; tuttavia, fare un ripassino fa sempre bene per evitare spiacevoli sorprese. E a proposito di spiacevoli sorprese, ecco un fattore che viene spesso trascurato: la necessità di inserire un codice per attivare il bonus di benvenuto. Esatto, perché alcuni casinò online prevedono l’immissione di un codice. Puoi saperne di più su AskGamblers, sito di recensioni dove non solo potrai conoscere tutte le piattaforme di casinò online a cui potersi iscrivere in Italia, ma anche ottenere informazioni sui codici e su come funzionano.

In generale, un codice di bonus di benvenuto viene inserito dal giocatore al momento dell’attivazione del bonus. Allo stesso tempo, il codice viene fornito o dal casinò online, oppure da altre piattaforme di recensioni come quella che abbiamo visto poco fa. Il giocatore che si è appena iscritto deve inserire il codice nell’apposita sezione, poi premere il tasto adatto per continuare la procedura. Solo a quel punto il casinò online saprà che hai attivato il codice, e che, dunque, vuoi ottenere la promozione legata al bonus di benvenuto.

È molto importante che tu lo faccia, altrimenti ogni deposito che effettuerai verrà ricaricato soltanto dell’importo che hai inserito e non otterrà la maggiorazione prevista dal bonus. Ecco un esempio pratico: se il bonus di benvenuto prevede un incremento del 100% sulla tua ricarica (quindi, offrendoti l’intero importo, anche se virtuale), allora con un versamento di 20 € potrai ottenere altri 20 € di credito virtuale nelle modalità previste dalla promozione.

Ricorda che in alcuni casi dovrai prima attivare il codice di cui stiamo parlando; se non lo fai, vedrai sul tuo conto di gioco un accredito di 20 €, senza tuttavia ricevere gli altri 20 € sotto forma di bonus. Perché funziona così? In alcuni casi ciò potrebbe risultare scomodo, soprattutto considerando che alcuni casinò online attivano automaticamente l’offerta: l’utente semplicemente si iscrive, effettua il deposito e ottiene il bonus.

Ci sono però dei fattori da considerare e che vale la pena esaminare. In primis, un giocatore potrebbe voler cominciare con un deposito inferiore alla somma minima richiesta per attivare il bonus, così da provare i giochi e farsi un’idea delle proprie attività preferite. Inoltre, potrebbe voler testare le slot machine, mettendo alla prova i concetti di volatilità e indice RTP, seguendo quindi i cicli e la frequenza con cui le slot pagano. Riuscendo a scovare le modalità e i ritmi con cui un gioco funziona, un giocatore potrebbe pensare di ritornare per usare al meglio il proprio bonus di benvenuto, magari riuscendo a raggiungere i requisiti di puntata. Oppure, in altri casi, semplicemente non è ancora il momento di ottenere il bonus di benvenuto. Il giocatore, dunque, può decidere quando riscattarlo semplicemente inserendo il codice, ottenendo così l’incentivo e una quantità maggiore di fondi, oltre che di free spin o altre promozioni come un cashback.

A proposito: abbiamo citato poco fa i requisiti di puntata. Questa è la quantità di denaro che un giocatore deve puntare prima di poter convertire il proprio bonus di benvenuto in un credito reale. Pertanto, solitamente bisogna puntare, almeno una volta ancora, il controvalore del bonus reale rimasto. Se il giocatore riesce a mantenere, grazie all’abilità o alla pura fortuna, i crediti virtuali, allora il bonus diventa un saldo reale di gioco che è possibile prelevare e vedere accreditato sul proprio metodo di pagamento selezionato.

Ecco perché alcuni giocatori desiderano mettere alla prova un gioco di casinò online prima di cominciare a giocare utilizzando i fondi gratuiti che il sito mette a disposizione. Una volta pronti, i giocatori inseriscono il codice e riscattano la promozione.

Uno sguardo all’industria nei prossimi anni

Con l’evolversi dell’industria, i prossimi anni vedranno dei grandi cambiamenti nel mondo dei casinò online. Tali mutamenti avranno ripercussioni su quasi tutti gli aspetti di gioco, compresi i bonus di benvenuto, che si prevede diventeranno sempre più competitivi e vantaggiosi, ma anche più restrittivi con i requisiti di puntata e le modalità di accesso agli incentivi.

Per restare aggiornati, ci sono delle importanti esposizioni internazionali, come gli ICE di Barcellona, dove si discute del futuro dell’industria e si trattano dei temi che plasmeranno il modo in cui i giocatori si interfacceranno alle attività di casinò online. Queste fiere di rilevanza mondiale tengono anche conto delle regolamentazioni che ogni Paese intende perseguire, allo scopo di mettere sotto controllo un’industria che è in forte crescita.

Al tempo stesso, i casinò online cercano di prevenire l’utilizzo scorretto o fraudolento dei bonus di benvenuto che vengono offerti, aggiungendo nuove modalità di utilizzo e sistemi di sicurezza, tra cui spiccano proprio i codici. Osserveremo con attenzione l’evoluzione di questo settore florido e sempre più rilevante.

PressGiochi