Francia. ANJ e Unaf firmano convenzione contro dipendenza da gioco e tutela dei minori

Isabelle Falque-Pierrotin, presidente dell’ANJ (Autorità Nazionale per il Gioco d’Azzardo), e Marie-André Blanc, presidente dell’Unaf (Unione Nazionale delle Associazioni Familiari), hanno firmato il 18 settembre 2024 una nuova convenzione di partenariato per rafforzare la cooperazione nella prevenzione del gioco eccessivo e nella protezione dei minori.

Nel 2019, l’Osservatorio dei Giochi stimava che 1,4 milioni di persone fossero a rischio di dipendenza dal gioco, con circa 400.000 giocatori classificati come dipendenti eccessivi. Il gioco problematico generava così più del 38% del fatturato del settore, e il 21% proveniva solo dai giocatori patologici. Questi dati, che verranno aggiornati prossimamente, illustrano l’entità di un problema sociale, soprattutto tra i giovani, con effetti collaterali sull’ambiente familiare del giocatore: sovraindebitamento, problemi familiari, difficoltà scolastiche, ecc. Altre ricerche hanno evidenziato una pratica significativa del gioco d’azzardo tra i minori, nonostante il divieto di vendita a loro imposto.

Nel suo piano strategico 2024/2026, l’ANJ ha fissato come obiettivi prioritari la riduzione del numero di giocatori eccessivi e la protezione efficace dei minori, attraverso azioni di formazione e prevenzione.

L’Unaf rappresenta e difende le 18,5 milioni di famiglie che vivono sul territorio francese e gestisce servizi di interesse familiare. Pluralista, raggruppa quasi 6.000 associazioni familiari di grande diversità. Coordina la rete delle Udaf e Uraf, che svolgono missioni di rappresentanza e assistenza alle famiglie in ogni dipartimento e regione. Attraverso questa rete, l’Unaf accoglie, informa e supporta le famiglie e le persone vulnerabili nella loro quotidianità. Il sistema Unaf-Udaf è il primo operatore associativo di servizi di protezione giuridica per i maggiorenni e il primo operatore di punti di consulenza per la gestione del bilancio.

L’Unaf è attiva nel campo del gioco d’azzardo, sia online che fisico. Si concentra principalmente sul gioco dei minori, sulle pratiche di dipendenza e sulle conseguenze finanziarie che queste comportano per il bilancio familiare e per le persone vulnerabili.

La futura collaborazione tra ANJ e Unaf è il proseguimento di quella già avviata tra il 2020 e il 2023.

Le azioni previste si concentreranno maggiormente sullo sviluppo di strumenti rivolti ai professionisti che lavorano con i gruppi vulnerabili, con particolare attenzione ai servizi di supporto al bilancio familiare e alla disponibilità di risorse per questi gruppi.

Le attività si articoleranno intorno a diversi ambiti di intervento, come:

Studi e pubblicazione di materiali di sensibilizzazione;

Sviluppo di strumenti di supporto per le famiglie e per i professionisti incaricati della prevenzione del gioco tra i minori e della gestione della dipendenza dal gioco d’azzardo;

Progettazione e implementazione di programmi di formazione rivolti a professionisti e volontari.

Nel 2024, ANJ e Unaf condurranno azioni specifiche volte alla creazione di materiali di sensibilizzazione destinati ai professionisti della consulenza finanziaria e ai gruppi di persone che supportano.

PressGiochi