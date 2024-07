IGT Italia ricorda Fabio Cairoli

Durante l’Incontro d’Estate di IGT Italia, tenutosi ieri mattina, l ‘azienda ha celebrato i risultati raggiunti e condiviso i buoni propositi per il futuro.



“Insieme al CEO Global Lottery, Renato Ascoli, abbiamo ricordato con affetto e stima Fabio Cairoli, a un anno dalla sua scomparsa.



Un momento toccante, in cui sono state annunciate due importanti iniziative per onorare la sua memoria. A partire da oggi, l’Auditorium della nostra sede romana porterà il nome di Fabio; in autunno, sarà intitolata a Fabio Cairoli anche la “Sala Studio” del Cu. Bo Cultural Box, un innovativo edificio della Didattica dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, di cui IGT sostiene da tempo alcune attività di ricerca”.

PressGiochi