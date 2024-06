Primo trimestre in crescita del 28% per Allwyn

Allwyn International a.s. nel primo trimestre 2024 registra ricavi totali per €2.108,6 milioni, con un incremento del 28% su base annua (YoY), principalmente grazie al contributo del segmento del Regno Unito consolidato da febbraio 2023 con la gestione della National Lottery. Escludendo questo segmento e il gruppo Allwyn LS (consolidato da marzo 2023), la crescita dei ricavi totali è stata del 3% YoY.

L’EBITDA Rettificato si assesta a €357,8 milioni, in aumento del 3% YoY; escludendo il segmento del Regno Unito e Allwyn LS Group, anche in questo caso si registra un aumento del 3% YoY.

Dati Finanziari Consolidati Selezionati

Nel Q1 2023, Allwyn ha completato le acquisizioni di Camelot UK, l’operatore storico della National Lottery del Regno Unito, e di Allwyn LS Group, l’operatore della Lotteria dell’Illinois sotto un accordo di gestione privata. Successivamente, Allwyn UK ha iniziato a gestire la National Lottery del Regno Unito sotto una nuova licenza dal 1 febbraio 2024. Queste acquisizioni hanno avuto un impatto significativo sul Gruppo.

“Sono lieto di riportare che il 2024 è iniziato bene, – ha affermato il CEO, Robert Chvatal – con una solida performance operativa e finanziaria nel primo trimestre, supportata dal nostro continuo focus sulle strategie di crescita.

Il Q1 ha segnato anche una pietra miliare nella storia di Allwyn, con l’inizio operativo della Lotteria Nazionale del Regno Unito sotto una nuova licenza decennale. Questo rappresenta il coronamento di molti anni di dedizione da parte di un team operante in diverse nostre geografie, e siamo entusiasti di aver già iniziato a trasformare la Lotteria Nazionale del Regno Unito a beneficio di tutti gli stakeholder.

Abbiamo conseguito una crescita dei ricavi totali del 28% su base annua, includendo un intero trimestre di contributo dal Regno Unito e dal gruppo Allwyn LS. Escludendo questi, la crescita dei ricavi totali è stata solida, con un incremento del 3% su base annua.

Questa performance è stata nuovamente supportata da una buona crescita nel digitale, nonché dallo sviluppo continuo dei prodotti e dall’innovazione. Un momento saliente del trimestre è stato il lancio dell’Eurojackpot in Grecia, portando un gioco con jackpot multinazionale ai nostri giocatori greci per la prima volta, mentre abbiamo continuato a mostrare progressi nei programmi di fidelizzazione dei clienti e nella digitalizzazione del retail.

Abbiamo conseguito una solida redditività, con una forte performance da parte dei nostri investimenti valutati con il metodo del patrimonio netto, che ha contribuito alla crescita dell’EBITDA rettificato del 3% su base annua.

Per quanto riguarda la crescita inorganica durante il trimestre, oltre ad avviare le operazioni sotto la nuova licenza della Lotteria Nazionale del Regno Unito, abbiamo anche annunciato il nostro piano di partnership globale e investimento in Instant Win Gaming, un fornitore leader di giochi istantanei online. Attraverso la nostra strategia di crescita inorganica, continuiamo ad espandere la nostra impronta e le nostre capacità.

Abbiamo avuto un altro trimestre di successo in termini di finanziamento, firmando €500 milioni di strutture aggiuntive sotto il nostro Senior Facilities Agreement. Questo slancio è continuato dopo la fine del trimestre, con la recente sindacazione di un Term Loan B di USD 450 milioni, riflettendo ancora una volta la forza della nostra performance finanziaria e del nostro credito. Sono molto soddisfatto che entrambe le transazioni siano state ben supportate da finanziatori esistenti e nuovi.

In generale, sono soddisfatto dell’inizio dell’anno e credo che siamo ben posizionati per il resto del 2024 e per i prossimi capitoli della nostra storia di crescita.”

PressGiochi