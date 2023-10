Piemonte. Bertola (Europa Verde): “Con la nuova legge sul gioco tolte tutte le tutele per i giocatori”

“Regolamentare il gioco legale e ridurre le perdite dei cittadini piemontesi affetti da dipendenza patologica dal gioco d’azzardo, erano questi gli obiettivi principali di una legge, la 9 del 2016 che è stata letteralmente fatta a pezzi da Cirio e la sua maggioranza.

Con l’entrata in vigore della nuova legge targata Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia sono state tolte tutte le tutele che con la vecchia legge avevano prodotto ottimi risultati.

Ringrazio Antonio Cajelli, esperto di educazione finanziaria per avermi invitato al suo workshop a parlare ancora una volta del caso Piemonte: di come una buona legge votata all’unanimità e ben due proposte di legge, una popolare e una dei comuni, siano state distrutte da un centrodestra che pensa solo al proprio tornaconto elettorale.”

Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Piemonte Giorgio Bertola di Europa Verde criticando la scelta del governo regionale in merito al tema del gioco d’azzardo che recentemente ha bocciato ha che una proposta di legge di iniziativa popolare.

PressGiochi