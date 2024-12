10&Lotto: vincite per 30mila euro in Calabria

Nell’estrazione del 10&Lotto del 5 dicembre, la vincita più alta è stata registrata a Trasaghis, in provincia di Udine, dove un fortunato giocatore ha portato a casa 25mila euro grazie

Nell’estrazione del 10&Lotto del 5 dicembre, la vincita più alta è stata registrata a Trasaghis, in provincia di Udine, dove un fortunato giocatore ha portato a casa 25mila euro grazie a un ‘sette’ Doppio Oro.

Anche la Calabria festeggia: a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, sono stati vinti 20mila euro con nove numeri indovinati su dieci giocati, mentre a Crotone la vincita ammonta a 10mila euro, ottenuti con un ‘cinque’ Oro.

In festa anche la Campania, con diverse vincite. A Rotondi, in provincia di Avellino, sono stati vinti 12mila euro grazie a un ‘sei’ Doppio Oro; ad Avellino città sono stati assegnati 10mila euro, mentre a Massa Lubrense, in provincia di Napoli, sono stati realizzati 6mila euro con un altro ‘sei’ Doppio Oro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per oltre 24,2 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite a oltre 3,5 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.

