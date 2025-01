10&Lotto: super vincita per il Veneto da 120mila euro

Nell’ultimo concorso del 10eLotto del 21 gennaio, si è registrata una pioggia di vincite straordinarie, a partire dal Veneto. A Cologna Veneta, in provincia di Verona, sono stati festeggiati ben

Nell’ultimo concorso del 10eLotto del 21 gennaio, si è registrata una pioggia di vincite straordinarie, a partire dal Veneto. A Cologna Veneta, in provincia di Verona, sono stati festeggiati ben 120mila euro grazie a un “otto” Doppio Oro. Segue la Puglia con un totale di 200mila euro vinti: 100mila euro a Bitonto, dove è stato centrato un “nove” Doppio Oro, e altri 100mila euro ad Altamura, sempre grazie a un “nove”.

Anche l’Abruzzo celebra una grande vincita: a Tortoreto, in provincia di Teramo, sono stati assegnati 100mila euro grazie a un “nove” Doppio Oro. La Sicilia, invece, ha conquistato una doppia vincita: 30mila euro a Catania con un “otto” Oro e 20mila euro a Trapani grazie a un “nove”.

In totale, l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 29,5 milioni di euro in tutta Italia, portando la cifra complessiva da inizio anno a 233,9 milioni di euro.

PressGiochi