10&Lotto: in Sicilia colpo da ben 100mila euro

In Sicilia vinti ben 100mila euro. Il concorso del 10&Lotto del 18 gennaio, premia infatti la provincia di Messina, precisamente a Farci Siculo si festeggia questa importante vincita realizzata in modalità “frequente” e grazie ad un ‘nove’ Doppio Oro.

L’estrazione di giovedì sera porta fortuna anche alla Lombardia con i 50mila euro, seconda vincita piu’ alta della giornata, vinti ad Albizzate, in provincia di Varese, grazie ad un ‘nove’ Oro, e gli oltre 8mila euro che premiano Solaro, nel milanese, con un ‘tre’.

Fortunata la Calabria, in particolare la provinia di Cosenza, qui sono stati registrati due ‘cinque’ Oro da 9.800 euro ciascuno per Corigliano Rossano, mentre a Tarsia sono stati vinti oltre 6mila euro con un ‘sei’ Oro. Doppia vincita anche per l’Emilia Romagna con Crevalcore, in provincia di Bologna, che viene premiata con un ‘nove’ Oro da 18mila euro, per Modena invece il premio da incassare è di 10mila euro con un ‘cinque’ Oro.

Tra i numeri ritardatari il 78 sulla ruota di Bari, assente da 173 estrazioni, il 27 di Palermo e il 58 sulla ruota di Milano.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 23,7 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 206 mln dall’inizio dell’anno.

PressGiochi