10&Lotto, in Lombardia vincite per 120mila euro

Lombardia baciata dalla fortuna nell’ultimo concorso del 10&Lotto di martedì, 25 giugno, con due vincite, la piu’ importante è per Milano, con un colpo da 100mila euro grazie ad un 9 Doppio oro, mentre Guidizzolo, in provincia di Mantova, festeggia i 20mila euro con un 8 Doppio Oro.

In questo concorso numerose vincite anche per la Campania con Saviano, in provincia di Napoli, che esulta per i 50mila euro vinti grazie ad un 8 Oro, seguono due premi destinati alla provincia di Salerno: 20mila euro ciascuno per Mercato San Severino e Roccapiemonte, si aggiungono anche i 20mila euro vinti ad Aversa, nel Casertano, grazie ad un 9.

L’ultimo concorso del 10&Lotto, ha distribuito 24,8 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 1.923 mln dall’inizio dell’anno.

PressGiochi