10&Lotto: in Lombardia realizzate vincite per un totale di 190mila euro

Con l’ultima estrazione del 10&Lotto si festeggia in Lombardia con una serie di premi, due di questi si registrano a Milano, dove sono stati vinti 100mila euro con un ‘nove’ Doppio Oro e 60mila euro grazie ad un ‘sei’ Doppio Oro, a queste si aggiunge Cilavegna, in provincia di Pavia, che con un ‘sei’ Doppio Oro intasca 30mila euro.

Seguono alcuni premi del valore di 20mila euro ciascuno destinati per Sardara, nel sud della Sardegna, per Marcianise, in provincia di Caserta e per Roma.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 21,9 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 2.609 mld dall’inizio dell’anno.

