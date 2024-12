10&Lotto: in Calabria vinti 57mila euro

Nei concorsi del 10&Lotto di venerdì 29 e sabato 30 novembre, permiata la Calabria, in particolare a San Marco Argentano (CS) sono stati vinti 50mila euro grazie ad un ‘sei’

Nei concorsi del 10&Lotto di venerdì 29 e sabato 30 novembre, permiata la Calabria, in particolare a San Marco Argentano (CS) sono stati vinti 50mila euro grazie ad un ‘sei’ Doppio Oro. Per Albi (CZ) invece la vincita ammonta a 7.500 euro, per effetto di un ‘cinque’ Doppio Oro.

Vincite anche in Lombardia, a Luino (VA) e Zaniga (BG) arrivano 20mila euro ciascuno, per entrambe realizzate grazie ad un ‘nove’.

Da segnalare i premi destinati alla Puglia, con Fasano (BR) che festeggia un nove’ da 20mila euro, a questi si aggiungono i 12.500 euro andati a Gioia del Colle (BA).

Nelle due estrazioni esulta anche la Sicilia dove sono stati vinti 32.500 a Ragusa, grazie ad un ‘sei’ Oro, e 6mila euro vinti a Grotte (AG), con un ‘sei’ Doppio Oro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 12,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,6 miliardi da inizio anno.

