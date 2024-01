10&Lotto: festeggia Valmontone (RM) con una vincita da 100mila euro

Nel concorso del 10&Lotto del 23 gennaio, viene messo a segno un colpo da 100mila euro a Valmontone, in provincia di Roma, grazie ad un ‘nove’ Doppio Oro. Continuano le

Nel concorso del 10&Lotto del 23 gennaio, viene messo a segno un colpo da 100mila euro a Valmontone, in provincia di Roma, grazie ad un ‘nove’ Doppio Oro. Continuano le vincite per il Lazio, ad Ardea, in provincia di Roma, sono stati vinti 10mila euro, grazie ad un ‘sette’ Oro, mentre 6.400 euro premiano la capitale, con un ‘tre’ Oro.

Da segnalare anche la doppia vincita realizzata in Puglia, una da 10mila euro che fa esultare un fortunato giocatore a Villa Castelli, in provincia di Brindisi, l’altra da da 6.500 euro destinata a Foggia.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 28,4 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 260 mln dall’inizio dell’anno.

PressGiochi