10&Lotto: a Roma super vincita da un milione di euro

Maxi vincita da 1 milione di euro registrata a Roma nell’ultimo concorso del 10&Lotto di martedì, 17 settembre, grazie ad un ‘dieci’. Continuano le vincite per il Lazio, a Terracina, in provincia di Latina, sono stati vinti 50mila euro con un ‘nove’ Oro mentre un ‘otto’ Doppio Oro da 20mila euro viene festeggiato a Capena, nella provincia di Roma.

Premiata anche la Sicilia con tre vincite, a Borghetto, in provincia di Palermo, e ad Avola, nel siracusano, sono stati vinti 50mila euro ciascuno con un ‘nove’ Oro, a questi si aggiungono i 25mila euro andati a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, grazie ad un ‘otto’ Oro.

Da segnalare anche le due vincite destinate alla Lombardia, due ‘nove’ Oro da 50mila euro ciascuno per Milano e per Airuno, in provincia di Lecco.

L’ultimo concorso del 10&Lotto, ha distribuito 28,2 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 2.735 mln dall’inizio dell’anno.

PressGiochi