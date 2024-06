10&Lotto: a Forio (NA) vinti 100mila euro

L’ultimo concorso del 10&Lotto di martedì, 18 giugno, premia la Campania, in particolare Forio, in provincia di Napoli, che festeggia un colpo da 100mila euro con un ‘nove’ Doppio Oro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto di martedì, 18 giugno, premia la Campania, in particolare Forio, in provincia di Napoli, che festeggia un colpo da 100mila euro con un ‘nove’ Doppio Oro. Premiata con 9mila euro invece Cipriano d’Aversa, in provincia di Caserta, grazie ad un ‘tre’.

Esulta la Lombardia con tre vincite, la piu’ importante messa a segno a Varedo, in provincia di Monza e Brianza, con un ‘nove’ da 50mila euro, per Milano invece i premi da incassare sono due da 10mila euro ciascuno, realizzate entrambe con un ‘tre’ in modalità Extra.

Doppia vincita per la Sicilia con 30mila euro per Brolo, in provincia di Messina e 12mila euro per Acireale, in provincia di Catania, entrambe realizzate con un ‘sei’ Doppio Oro.

Il concorso del 10&Lotto del 18 giugno, ha distribuito 26,3 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 1.854 mln dall’inizio dell’anno.

