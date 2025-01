10&Lotto: a Buttrio (UD) vinti 40mila euro

Nel concorso del 10&Lotto di giovedì 23 gennaio, la fortuna ha premiato un fortunato giocatore del Friuli-Venezia Giulia. A Buttrio, in provincia di Udine, sono stati vinti ben 40mila euro

Nel concorso del 10&Lotto di giovedì 23 gennaio, la fortuna ha premiato un fortunato giocatore del Friuli-Venezia Giulia. A Buttrio, in provincia di Udine, sono stati vinti ben 40mila euro grazie a un “nove”.

Anche l’Emilia Romagna festeggia con due vincite da 20mila euro ciascuna: una a Carpi, in provincia di Modena, e l’altra a Rottofreno, in provincia di Piacenza, entrambe realizzate grazie a un “nove”.

Il Veneto non è da meno: a Treviso sono stati vinti 20mila euro con un “nove Oro”, mentre a Conegliano, sempre in provincia di Treviso, un “otto Oro” ha portato a una vincita di 10mila euro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per un totale di 22,2 milioni di euro in tutta Italia, portando il montepremi complessivo da inizio anno a 256,2 milioni di euro.

PressGiochi