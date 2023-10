XShove presenta il nuovo Team Online

La scuola di Poker Online XShove ha presentato sui suoi canali Social il nuovo Team, formato da giocatori esperti delle principali discipline.

Tra nuovi ingressi e riconferme, il roster guidato da Francesco “Kiranov” Campioni conta diversi regulars affermati e tanti nuovi talenti. Riconfermato per la specialità Cash Game Terrubik, cui si aggiungono Fraema ed i regulars Mid-Stake Logoss e D.Arangio. Come torneisti entrano nel Team il noto streamer Italiand0g ed A.Lapini.

Questi giocatori, noti per la loro vasta esperienza e specializzazione in diverse modalità del Poker, hanno già iniziato a contribuire con contenuti di alto valore sui canali ufficiali della scuola. Per gli appassionati, ciò significa non solo l’accesso a nuove strategie e approcci, ma anche una varietà di contenuti sempre più ampia ed aggiornata.

Il Poker su Twitch e YouTube

Nata nel 2019 dall’ispirata visione di due giocatori professionisti, la scuola di XShove non solo ha intrattenuto migliaia di appassionati nel tempo, ma ha anche ridefinito il modo in cui il Poker viene presentato in Italia.

XShove ha infatti avuto la lungimiranza di essere tra i primi a portare il gioco sulle principali piattaforme di streaming e condivisione video come Twitch e YouTube, dove oggi vanta alcuni dei canali tematici sul Poker più seguiti in Italia. Questa visibilità viene usata anche e soprattutto per sfatare miti e pregiudizi sul Poker, gioco che ancora da molti viene visto come di sola fortuna.

A scuola di Poker

XShove non è solo creazione di contenuti a tema Poker, ma si occupa soprattutto di incitare gli appassionati ad affrontare il Poker in modo più consapevole e sano. Attraverso corsi di Poker dettagliati e lezioni private, la scuola si pone l’obiettivo di aiutare ciascun giocatore a raggiungere il proprio potenziale, garantendo una comprensione profonda delle dinamiche del gioco e promuovendo un approccio logico al tavolo verde.

È proprio su questa filosofia che la scuola ha creato un ambiente in cui i giocatori possono interagire, condividere esperienze ed apprendere gli uni dagli altri.

PressGiochi