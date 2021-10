WorldMatch lancia EGS

WorldMatch ha completato lo sviluppo del modulo “aggregatore”, che permetterà di connettere e distribuire sul mercato prodotti SlotBAR® sviluppati da terzi. Abbiamo già avviato numerose collaborazioni con sviluppatori di giochi AWP/VLT e saremo presto in grado di distribuire nuovi contenuti di gioco a tutti i nostri clienti.

Abbiamo una lista di partner già integrati o in fase di integrazione, a cui si aggiungeranno i molti produttori di giochi che hanno già manifestato il loro grande interesse ad entrare a far parte della nostra nuova offerta. Senza nessun intervento software a carico degli operatori e semplicemente sfruttando le integrazioni già esistenti con le piattaforme di gioco dei nostri clienti, potremo veicolare qualunque contenuto di gioco sviluppato da altri game provider e distribuirlo su tutti i mercati regolamentati in cui WorldMatch opera.

Tutti i giochi verranno rilasciati contemporaneamente sia per dispositivi mobili che desktop. WorldMatch diventa un potente acceleratore per tutti i provider interessati ad entrare nei mercati regolamentati offrendo un importante valore aggiunto a tutti gli operatori già collegati tramite integrazioni dirette.

“Questo è un passo molto importante per l’azienda in quanto rappresenta un canale di business, WorldMatch è in continua evoluzione e con l’aggiunta di EGS abbiamo raggiunto un altro importante traguardo. Questo strumento porterà sicuramente la nostra offerta di igaming ad un livello ancora nuovo e più alto.” Commenta Andrea Boratto, CEO di WorldMatch.

PressGiochi