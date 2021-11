WorldMatch lancia 7 On Fire e The Clown

Rafforzando la sua reputazione come provider leader nel settore dell’online, WorldMatch continua ad instaurare partnership con i più importanti e interessanti fornitori di giochi terrestri, tra cui Cristaltec. 7 On

7 On Fire è la prima slot Cristaltec per cui WorldMatch ha realizzato il porting per l’online, è una slot da bar classica, pulita ed essenziale. Perfetta per i giocatori che amano le slot terrestri a tema classico.

Oltre ai simboli più consueti, i giocatori troveranno anche simboli misteriosi e jolly. Questo gioco contiene il Bonus privè, un mini game all’interno della slot in cui una playmate completamente vestita si spoglierà gradualmente per accompagnare i giocatori durante il Bonus game. 7 On Fire è una 5×3 con RTP del 93,38%.

La seconda slot che WorldMatch presenta in collaborazione con Cristaltec è la The Clown, slot che ha avuto un grande successo sul mercato terrestre. La The Clown è una slot basata su tema classico ma con un tocco horror moderno. Un agghiacciante clown assetato di sangue è il personaggio principale di questo gioco. The Clown è una slot 5 × 3 con 15 linee di pagamento fisse. Le linee sono pagate da sinistra a destra. L’RTP è del 94,91%.

Entrambe le slot sono già disponibili!

PressGiochi