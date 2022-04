iSoftBet, il principale fornitore di giochi online e aggregatore di contenuti, ha aggiunto l’italiano WorldMatch alla sua piattaforma di aggregazione di giochi. La gamma di oltre 150 slot del rinomato provider sarà ora disponibile per i partner di iSoftBet, tra cui la famosa Pussycats’ Valley, Into the Wilds Megaways™ e Wicked Reels.

PressGiochi